Postfahrzeug auf Bundesstraße ausgebrannt

Auf der Bundesstraße 62 in Niederaula ist am Morgen ein Postfahrzeug abgebrannt. Wie die Polizei in Fulda mitteilte, geriet der Sprinter kurz vor dem Postverteilerzentrum aus noch unbekannter Ursache in Brand. Der Fahrer scheiterte demnach bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen. Schließlich löschte die Feuerwehr den Sprinter, der jedoch komplett ausbrannte. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Die Straße war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

