Zwei Menschen bei Motorradunfall verletzt

bei einem Unfall mit drei beteiligten Motorrädern bei Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Motorradfahrer waren nach Polizeiangaben in Richtung Thiergarten unterwegs, als der 21-Jährige in einer Kurve stürzte. Der Motorradfahrer, der hinter ihm gefahren war, stürzte deshalb ebenfalls. Auch er wurde verletzt, wie schwer, war zunächst unklar. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der dritte Beteiligte konnte einen Sturz bisherigen Erkenntnissen nach noch verhindern und wurde nicht verletzt. Warum der 21-Jährige stürzte, war zunächst nicht bekannt, auch die Schadenshöhe ließ sich bislang nicht beziffern. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.