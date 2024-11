Ischgl-Opening 2024: Tickets, Termin und Star-Gast bei der Saison-Eröffnung

Den meisten ist Ischgl vermutlich vor allem als Skigebiet ein Begriff - seit gut 30 Jahren werden dort aber auch passend zum Skibetrieb Konzerte veranstaltet. Mit den Auftritten von internationalen Künstlern begeht man dort sowohl das Opening als auch das Closing der jeweiligen Skisaison. So waren in den vergangenen Jahren beispielsweise bereits Seeed, Simply Red, Sean Paul und Lenny Kravitz zu Gast. 2023 eröffnete die US-amerikanische Sängerin Demi Lovato die Saison. In diesem Jahr ist es die britische Pop-Sängerin Ellie Goulding, die den Startschuss für die Skisaison 2024/25 gibt.

Wann genau findet das Opening statt? Wie viel kosten Tickets? Was gibt es rund um die Künstlerin des Abends zu wissen? Hier haben wir alle Informationen zum Konzert-Event für Sie.

Termin für das Ischgl Opening 2024: Das ist der Saison-Start

Die Skisaison 2024/25 beginnt in Ischgl am Donnerstag, dem 28. November 2024. Am darauffolgenden Wochenende findet dann auch das offizielle Opening statt: Die Saisoneröffnung inklusive Konzert wird am Samstag, dem 30. November 2024, gefeiert.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Veranstaltungsort ist beim Sportplatz in Ischgl (Silvrettabahn A1, Parkplatz P1).

Das ist der Stargast beim Ischgl Opening 2024

Jedes Jahr kommen andere, teilweise internationale, Musikerinnen und Musiker ins österreichische Ischgl, um die Saisoneröffnung zu besingen. Darunter waren auch bereits Pop-Größen wie Tina Turner, Elton John oder Bon Jovi. In diesem Jahr ist die britische Sängerin Ellie Goulding als Stargast eingeladen. Wir haben einen kurzen Steckbrief mit den wichtigsten Informationen zu ihr:

Name: Elena Jane „Ellie“ Goulding

Geburtsdatum: 30. Dezember 1986

Geburtsort: Hereford, Vereinigtes Königreich

Größe: 165cm

Goulding begann nach ihrem Schulabschluss zunächst zu studieren, brach ihr Studium dann allerdings ab, um nach London zu ziehen und dort in Bars aufzutreten. Dort wurde sie schließlich vom Plattenlabel Polydor entdeckt und in den darauffolgenden Jahren gelang ihr der internationale Durchbruch.

Zu ihren bekanntesten Songs gehören „Starry Eyed“ (2010), „Lights“ (2011), „Burn“ (2013) und „Love Me Like You Do“ (2015). Letzterer ist vor allem als Soundtrack für die „50 Shades of Grey“ Verfilmung bekannt geworden. Insgesamt hat Goulding bisher fünf Alben veröffentlicht. Ihr 2012 erschienenes Album „Halcyon“ erreicht auch in Deutschland Goldstatus. In Ischgl wird sie auch Songs aus ihrem neuen Album „Higher Than Heaven“ (2023) spielen. Im Laufe ihrer Karriere konnte Ellie Goulding bereits zwei BRIT-Awards gewinnen und war zweimal für den Grammy nominiert.

Tickets für das Ischgl Opening 2024

Tickets für das Opening gibt es in zwei verschiedenen Kategorien: Für Kinder unter 17 Jahren werden 60 Euro fällig, ab 17 Jahren zahlt man dann 90 Euro Eintritt. Enthalten ist im Ticket aber nicht nur der Eintritt für das Konzert, sondern auch jeweils ein Tagesskipass für das Gebiet Ischgl/Samnaun. Erwerben kann man das Ticket sowohl im Onlineshop als auch vor Ort an der Liftkasse.

Neben dem Eventticket gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Opening Konzert zu besuchen: Denn mit jedem Skipass für das Gebiet Ischgl/Samnaun, der 2 Tage oder länger gültig ist, hat man ebenfalls Zutritt zu der Veranstaltung. Das gilt auch für Saisonskipässe. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters.