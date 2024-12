Das können Sie am Wochenende und an Weihnachten im Allgäu unternehmen

Besinnliche Zeiten stehen an. Doch bevor es besinnlich wird, ist im Allgäu noch einiges geboten. Und auch zum Fest gibt es die ein oder andere Möglichkeit für Unternehmungen mit der Familie. Unsere Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende und die Weihnachtstage:

Da Bobbe & Addnfahrer in der Big Box

Charity Curling in Oberstdorf

Weihnachtsklassiker Ox + Esel in der Kaufbeurer Kulturwerkstatt

Eine Suche nach dem Christkind in Leutkirch

Weihnachtsoratorium in Obergünzburg

Rauhnachtführung in Kempten

Finale zahlreicher Weihnachtsmärkte

Da Bobbe & Addnfahrer in der Big Box

Bis Silvester ist es noch etwas hin - zuerst kommt der Heilige Abend. Aber zu Silvester gehört „Dinner for One“ ganz sicher dazu. Und ein „Dinner for One“ auf Bayrisch versprechen „Da Bobbe & Addnfahrer“ bei ihrem Auftritt in der Big Box. „Bei der bayrischen Art des Dinners mimt da Bobbe den Hausknecht und kredenzt zum Geburtstagsmahl der Gräfin typisch bayrische Köstlichkeiten. Die Gräfin wird von dem bayrischen Urgestein, Kabarettisten und YouTuber Addnfahrer gespielt. Beide zeigen auf deftige Art, wie man in Bayern einen 90. Geburtstag feiert“, beschreibt der Veranstalter. Einlass ist am Samstag, 21. Dezember um 19 Uhr, eine Stunde später soll die Show beginnen. Tickets gibt es für 37,40 Euro.

Charity Curling

Hoher Besuch hat sich am Wochenende in Oberstdorf angekündigt. Alexander Nübel, deutscher Nationaltorhüter, will sich die Ehre geben. Anlass ist eine neue Auflage des Charity Curling. „Schon zum wiederholten Mal haben Firmen- bzw. Privatteams die Chance, mit Unterstützung eines prominenten Sportlers oder einer Persönlichkeit, Siegprämien für den guten Zweck zu erspielen“, beschreiben die Veranstalter das Event. Nach eigenen Angaben konnten über vergangene Veranstaltungen bis dato 75.000 Euro für einen guten Zweck weitergegeben werden. Auch Georg Späth, Tina Ackermann oder der von „Gefragt - gejagt“ (ARD) bekannte Sebastian Jacoby haben sich angekündigt. Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag im Eissportzentrum statt. Der Hauptwettbewerb ist für Sonntag ab zirka 13 Uhr angesetzt.

Ox + Esel der Kulturwerkstatt

Es ist der Weihnachtsklassiker des Kinder- und Jugendtheaters Kulturwerkstatt. Einrichtungsleiter Thomas Garmatsch und Uwe Amberger spielen, die musikalische Leitung liegt bei Tiny Schmauch. Es ist bitterkalt in dieser Nacht in Bethlehem. Kein Stern leuchtet am Himmel. Alles schläft...Nur Ox und Esel nicht. In ihrem Stall, genauer gesagt in ihrer Krippe direkt auf ihrem Fressen, liegt ein Kind und schreit. Ox will das Kind sofort loswerden. Esel ist sich da nicht sicher. Es könnte ja ein besonderes Kind sein, vielleicht sogar das Jesuskind...ist doch die Zeit dafür...! Wegen des Neubaus der Kulturwerkstatt findet auch „Ox + Esel“ heuer im Gablonzer Haus statt. Gespielt wird unter anderem Samstag und Sonntag (15 Uhr), aber auch am 23. Dezember um 19:30 Uhr. Besonders begehrt ist die Vorstellung direkt vor der Bescherung. Sie startet am 24. Dezember um 13.30 Uhr. Karten kosten zwischen 8,50 und 14,50 Euro.

Auf der Suche nach dem Christkind

Wer hat sich (als Kind) nicht schon gefragt, wo eigentlich das Christkind wohnt, wenn es nicht gerade am Heiligen Abend all die Geschenke verteilt. Eine Antwort auf diese Frage gibt es (vielleicht) am 23. Dezember in Leutkirch. „Wo wohnt das Christkind?“ ist nämlich das Motto einer „weihnachtlichen Familienführung“ durch den Ort. Die Veranstalter kündigen an, dass bei der Führung Kinder selbst Teil der Weihnachtsgeschichte werden können. Die Führung startet um 16 Uhr an der Touristinfo. Teilnahmegebühr: Fünf Euro für Kids, zehn Euro für Erwachsene.

Weihnachtsoratorium in Obergünzburg

In der Obergünzburger Kirche St. Martin steht am Sonntag, 22. Dezember das Weihnachtsoratorium der Augsburger Domsingknaben & Capella Copernicus unter der Leitung von Stefan Steinemann an. Es erzählt die Geschichte von der Geburt Jesu „in einem epochalen Werk“ mit Gesang und Orchester. Um 16 Uhr beginnen die Kantaten I - III, ab 19:30 Uhr folgen die Kantaten IV - VI. Eintritt: Ab 20 Euro.

Rauhnächte - geheimnisvolle Führung durch den Kemptener Engelhaldepark

Rund um die Zeit zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, ranken sich ja viele Geschichten und allerlei Aberglaube. Darauf baut eine abendliche Führung durch den Engelhaldepark Kempten auf. Über die Zeit der inneren Einkehr, des Loslassens sowie des Visualisieren von Wünschen sollen Teilnehmende bei der Führung mehr erfahren. Sie startet am zweiten Weihnachtsfeiertag am Engelhaldecafè um 17 Uhr.

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Vielerorts öffnen in diesen Tagen die Weihnachtsmärkte letztmals. Noch also ist Gelegenheit für eine Bratwurst, Punsch und Glühwein unter glitzernden Sternen und bei leiser, weihnachtlicher Musik. Bald muss man wieder (fast) ein Jahr lang warten, ehe die Allgäuer Weihnachtsmärkte ihre Türen öffnen. Wo am Wochenende nochmals so richtig Christmas-Stimmung aufkommen kann, erfahren Sie in unserer großen Übersicht.

