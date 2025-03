Langer Stau nach Unfall auf A3

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 3 hat sich der Verkehr bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) in Richtung Köln am Mittwoch vorübergehend auf einer Länge von über 20 Kilometern gestaut. Zu dem Unfall war es nach Angaben der Polizei durch den plötzlichen Fahrstreifenwechsel eines 19 Jahre alten Autofahrers gekommen, der dabei mit dem Wagen eines 70 Jahre alten Mannes zusammenstieß. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanken. Die beiden Männer wurden leicht verletzt.

Wegen der herumliegenden Fahrzeugteile wurde die A3 in Richtung Köln für eine Stunde voll gesperrt. In dem Stau kam es laut Polizei zu mehreren Folgeunfällen, bei denen aber niemand verletzt wurde. Am Abend floss der Verkehr in dem Streckenabschnitt wieder unbehindert.