Lastwagen auf A3 umgekippt - Kilometerlanger Stau

Ein mit Milchpulver beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Weibersbrunn in Bayern umgekippt und quer auf der Fahrbahn liegengeblieben. Die Feuerwehr hat eigenen Angaben zufolge am Morgen mit Seilwinden die Zugmaschine zur Seite gezogen, sodass ein Fahrstreifen wieder frei war.

Dennoch kommt es laut ADAC zu rund sieben Kilometern Stau in Fahrtrichtung Frankfurt. Autofahrer müssen demnach am letzten Schultag in Bayern mit einer Verzögerung von mindestens einer Stunde rechnen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Sperrung noch bis in den Nachmittag dauern wird. Ein Bergungsunternehmen werde den Lastwagen wieder aufrichten, hieß es. Dafür müsse aber zunächst das Pulver abgepumpt werden.

Auto gerät auf nasser Fahrbahn ins Schleudern

Ein vorausfahrendes Auto sei auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit dem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der 31 Jahre alte Lastwagenfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei gegen eine Betonleitplanke geprallt. Der Mann habe sich selbst aus dem Lastwagen befreien können und sei unverletzt geblieben, hieß es. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.