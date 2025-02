Lkw auf A7 ausgebrannt - Löschwasser gefriert auf Fahrbahn

Ein Lkw ist in den frühen Morgenstunden auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Kirchheim und Bad Hersfeld ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte zunächst nur die Zugmaschine Feuer gefangen, später dann auch der Auflieger. Der Fahrer habe sich selbstständig und unverletzt aus dem Führerhaus retten können, hieß es. Als Brandursache nehmen die Ermittler einen technischen Defekt an. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von insgesamt 75.000 Euro entstanden.

An der Brandstelle traten laut Mitteilung Kraftstoffe aus. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste voll gesperrt werden. Zudem gefriert den Angaben zufolge das Löschwasser auf der Fahrbahn. Der Verkehr staute sich am Morgen kilometerlang. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, war zunächst unklar.