Polizei stoppt Geisterfahrerin

Bevor Schlimmeres passieren konnte, hat die Autobahnpolizei am Langenselbolder Dreieck eine Geisterfahrerin stoppen können. Der Streifenbesatzung, die in einem anderen Einsatz unterwegs war, fiel in der Nacht zum Dienstag ein Auto auf, das an einer Auffahrt in falscher Richtung unterwegs war. Die Beamten fuhren mit ihrem Fahrzeug vor das Auto, schaltete das Blaulicht ein und stoppte die Fahrerin.

Die 25-Jährigen erklärte den Beamten, dass sie ihrem Navigationssystem gefolgt und ihr nicht aufgefallen sei, dass sie sich entgegen der Fahrtrichtung bewege. «Dass ihr und möglicherweise anderen Verkehrsteilnehmern nichts passierte, war wohl dem Umstand geschuldet, dass die Streife zur richtigen Zeit am richtigen Ort war», teilte die Polizei mit. Dennoch wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Langenselbolder Dreieck kommen die beiden Autobahnen 66 und 45 zusammen.