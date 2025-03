Rollerfahrer flüchtet betrunken vor Polizei

Ein Rollerfahrer ist im Taunus betrunken vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und am Ende doch festgenommen worden. Am frühen Morgen wollten Beamte den 24-Jährigen in Kronberg im Hochtaunuskreis kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Doch der Mann missachtete demnach die Anhaltezeichen, gab Gas und fuhr mit dem Roller über einen Supermarktparkplatz, einen Gehweg und einen Feldweg davon.

An seiner Wohnung in Schwalbach am Taunus sei der 24-Jährige von der Polizei gefunden und vorläufig festgenommen worden. Bei der Festnahme habe sich herausgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem habe es Hinweise darauf gegeben, dass er Alkohol getrunken hatte. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.