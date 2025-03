Transportfahrzeug auf Autobahn umgekippt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines Transportfahrzeugs am Hattenbacher Dreieck von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten. Er konnte wieder herausfahren, sein Fahrzeug kippte jedoch kurz darauf um, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde vorsorglich in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.50 Uhr auf dem Zubringer der Autobahn 7 aus Richtung Würzburg auf die A5 in Richtung Frankfurt. Wegen Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn vorübergehend gesperrt. Laut Polizei kam es zu keinem nennenswerten Rückstau. Der Schaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.