Falsche Waffe am Frankfurter Flughafen sichergestellt

Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe an der Luftsicherheitskontrolle beschlagnahmt. Ein 22 Jahre alter Mann legte die Waffe bei der Kontrolle in eine Gepäckwanne, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin hätten die Beamten die Waffe sichergestellt und herausgefunden, dass es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe handelte.

Nach Angaben der Bundespolizei führte der Mann die Spielzeugwaffe zu seinem persönlichen Schutz mit, da er sich in seinem privaten Umfeld unsicher fühle. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da auch das Führen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit gesetzlich verboten ist.