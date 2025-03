Biker von Auto erfasst – lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Viersen lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Autofahrerin am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt des Bikers, teilte die Polizei mit. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 55-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wurde nicht verletzt.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis