Nahverkehr in Hessen steht still

In Hessen steht an diesem Freitag der Nahverkehr vielerorts still: Millionen Fahrgäste müssen heute mit erheblichen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat deutschlandweit für den heutigen Tag rund 35.000 Beschäftigte in mehr als 30 Verkehrsunternehmen zu Warnstreiks aufgerufen, wie sie mitteilte.

Laut einem Sprecher von Verdi sind alle größeren Städte in Hessen betroffen. Nicht vom Streik erfasst sind hingegen S-Bahnen, Regionalexpress-Züge (RE) und ICE-Verbindungen der Deutschen Bahn. Informationen darüber, welche Verbindungen in den Städten und Regionen dennoch aufrechterhalten werden, stellen die kommunalen Verkehrsbetriebe auf ihren Webseiten bereit.

Als Grund für den Streik nennt Verdi die ergebnislose zweite Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen am Montag und Dienstag, in der kein Angebot vorgelegt wurde.