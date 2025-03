Es wird kühler und nasser in Hessen

In Hessen wird das Wetter in den kommenden Tagen etwas kühler und nasser. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es heute bereits meist stark bewölkt bis bedeckt.

Die Höchstwerte erreichen 11 bis 15 Grad, im höheren Bergland um die 9 Grad. Am Nachmittag und Abend sind den Meteorologen zufolge im Süden kurze Gewitter mit Windböen um die 55 Kilometer pro Stunde und Starkregen bis zu 15 Liter pro Quadratmeter nicht ganz ausgeschlossen. In der Nacht zum Mittwoch ist in Tallagen Nordhessens leichter Frost um 0 Grad möglich.

Der Mittwoch bringt laut dem DWD viele Wolken und gebietsweise etwas Regen. Die Temperaturen fallen weiter auf 7 bis 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Von Südwesten her kommt Regen auf, der im Bergland in Schnee übergeht. Dabei besteht den Angaben zufolge Glättegefahr. Es kühlt ab auf plus 3 bis minus 1 Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es bedeckt und gebietsweise regnerisch. Im Bergland ist laut DWD mit Schneeregen und Schnee zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 6 bis 9 Grad, im Bergland 1 bis 5 Grad.