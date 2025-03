Es wird sonniger und wärmer in Hessen

Nach einem zunächst durchwachsenen Start in die neue Woche stehen den Hessen wärmere und sonnige Tage bevor. Der Montag bringe voraussichtlich vereinzelt Sprühregen oder sogar Schneegriesel bei maximal zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Von Nordosten sage sich dann freundlicheres Wetter an.

Der Dienstag werde sonnig, die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf bis zu zwölf Grad. Am Mittwoch seien sogar maximal 16 Grad drin, bei reichlich Sonne. Die Nächte können nichtsdestotrotz kalt werden bei bis zu minus fünf Grad.

Richtung nächstes Wochenende werde es von Westen her dann wieder feuchter. «Es bleibt aber mild und auch die Nächte werden zunehmend frostfrei», sagte Jacqueline Kernn von der Wettervorhersagezentrale des DWD.