Es wird windig - bis zu 18 Grad am Freitag

Trotz frühlingshafter Temperaturen müssen die Menschen in der kommenden Woche noch zur Jacke greifen. Zum Start in den April wird es sehr windig im Südwesten, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Im Bergland sowie in freien Lagen, wie etwa am Bodensee, seien am Dienstag stürmische Böen möglich. Auf dem Feldberg kann es den Angaben zufolge teils auch zu schweren Sturmböen kommen.

Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte von bis zu 16 Grad am Oberrhein. Der Wind lasse die Temperaturen aber sehr kalt wirken, erklärte der Meteorologe. Am Mittwoch werde es deutlich weniger winden und bei sonnigem Wetter steigen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad.

Höchsttemperatur am Freitag erwartet

Die Höchstwerte sind am Freitag zu erwarten. Das Thermometer könne bis zu 21 Grad anzeigen, hieß es weiter. Am kommenden Wochenende wird es laut dem Meteorologen dann wieder etwas kühler bei bis zu 17 Grad.

Auch Pollen sind wieder unterwegs

Mit dem Frühling beginnt für Allergiker wieder die Zeit des Niesens. Laut dem DWD kommt es im Osten des Landes zu einer mittleren bis hohen Belastung von Birken- und Eschepollen. In den restlichen Landesteilen wird mit einer niedrigen bis mittleren Belastung gerechnet.