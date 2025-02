Glätte und Schnee in Baden-Württemberg erwartet

Es wird glatt in Baden-Württemberg. Der Regen zieht Stück für Stück Richtung Süden ab, führt jedoch verbreitet zu überfrierender Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Oberhalb von 700 Höhenmetern gibt es demnach schon am Vormittag Schneefall, im Norden lässt der Regen tagsüber nach - teils kann es Schneeregen oder Schneeschauer geben. In Oberschwaben rechnen die Wetterexperten damit, dass der Regen am Nachmittag in Schneefall übergeht. In der Nacht auf Freitag gebe es Frost und damit möglicherweise glatte Straßen, sagte ein Sprecher des DWD. Mit länger andauerndem Schneefall rechnet der Experte nur im Allgäu, wo es bis in die frühen Morgenstunden bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben könne.

Am Freitag und am Wochenende soll es trocken bleiben. Die kühlsten Temperaturen erwartet der DWD am Freitag, an dem Höchstwerte von vier Grad am südlichen Oberrhein vorausgesagt werden. Frostige Temperaturen in der Nacht halten sich auch im Verlauf des Wochenendes - tagsüber rechnet der DWD dann mit Werten knapp über null Grad.