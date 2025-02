Höhere Temperaturen in Sicht – am Freitag bis zu 17 Grad

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich im Laufe der Woche auf höhere Temperaturen einstellen. Es werde freundlicher, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab Mittwoch werde es deutlich wärmer mit Temperaturen bis 9 Grad, am Donnerstag mit bis zu 14 Grad und am Freitag solle es teilweise sogar Temperaturen bis 17 Grad geben.

Autofahrer müssen nach Aussage des DWD-Mitarbeiters in der Nacht zum Donnerstag aber noch einmal aufpassen. Gebietsweise solle es zuerst Niederschlag geben, der lokal zu Glätte führen werde.

Auch heute solle es am Tagesanfang im Südosten Baden-Württembergs durch gefallenen Schnee und überfrierende Nässe glatt sein. Im Laufe des Tages gebe es zudem verbreitet mäßigen Frost und örtlich Dauerfrost bei Höchsttemperaturen zwischen -3 Grad auf der Südwestalb und +5 Grad am Hochrhein.

Am Dienstag müsse man sich weiterhin warm anziehen mit Höchstwerten zwischen -2 und +7 Grad. Im Tagesverlauf soll es im gesamten Bundesland viel Sonne geben.