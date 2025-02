Milde Temperaturen zur Bundestagswahl

Die Menschen im Südwesten können sich am Wahlsonntag auf weitgehend milde Temperaturen freuen. In Freiburg werden 14 bis 15 Grad und in Stuttgart 13 bis 14 Grad erwartet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. In anderen Landesteilen muss man sich auf dem Weg zum Wahllokal allerdings etwas wärmer anziehen: In Oberschwaben und auf der Ostalb werden Höchstwerte zwischen acht und elf Grad erwartet.

Bis zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März ist es noch eine Weile hin, doch seit Freitag sind schon frühlingshafte Temperaturen spürbar. Diese locken die Menschen auch in die Außengastronomie. Die Wirte sind einem Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) zufolge in der Regel aber gut vorbereitet auf den ersten Ansturm.

Der Wochenbeginn bringt dem DWD zufolge nochmals frühlingshaftes Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad im Bergland und 17 Grad im Breisgau. Gegen Abend kann es demnach im Raum Mannheim aber regnen.

Wolken und Regen ab Dienstag

In den Tagen danach wird das Wetter dann wieder etwas ungemütlicher: Am Dienstag ziehen dem DWD zufolge Wolken auf, vor allem im Westen soll es zunehmend regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 Grad auf der Baar und 14 Grad an Rhein und Neckar. In der Nacht zum Mittwoch rechnet der Wetterdienst mit Regen und Temperaturen zwischen 6 und 0 Grad.