In den nächsten Tagen nasskaltes Winterwetter in Hessen

Regen, Schnee und kühle Temperaturen: Das erwartet die Hessinnen und Hessen in den nächsten Tagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Mittwoch bewölkt. Ab dem Mittag kommt es dann zu Regen oder Sprühregen bei Höchsttemperaturen zwischen fünf und acht Grad. In der Nacht zum Donnerstag erwarten die Meteorologen von Norden und Nordwesten her zunehmend Schneeregen und Schnee. Vorsicht Autofahrer: Es kann auch glatt auf den Straßen werden.

Der Donnerstag ist dann geprägt von Niederschlägen, vor allem im Norden des Bundeslands kommt es zunächst auch zu Schneefällen. Später im Tagesverlauf erwischt es dann auch vermehrt den Süden - es sind Regen und Schneeregen zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf zwei bis fünf Grad. Auch in der Nacht zum Freitag warnt der DWD vor Glättegefahr. Immerhin: Nachdem es am Freitag zunächst stark bewölkt sein und später auch noch etwas schneien soll, erwartet der Deutsche Wetterdienst, dass es im Laufe des Tages wieder trockener wird.