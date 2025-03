Mildes Frühlingswetter zum Wochenbeginn

Die Menschen in Hessen erwartet zum Beginn der Woche mildes Frühlingswetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Höchstwerte am Montag 14 bis 18 Grad, in Höhenlagen um 11 Grad. Vormittags ist es demnach heiter, im Laufe des Tages ziehen im Süden des Landes Wolken auf.

Ab Dienstag wird es laut DWD weniger freundlich. Über den Tag bleibt es meist bewölkt, am Nachmittag und Abend sind im Süden einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, in Höhenlagen etwas niedriger. Auch der Mittwoch bringt der Prognose zufolge viele Wolken und gebietsweise etwas Regen. Die Temperaturen fallen weiter auf 7 bis 10 Grad.