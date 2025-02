Milde Temperaturen und Wolken zum Ende der Woche

Zum Ende der Woche können sich die Menschen in Hessen auf einen deutlichen Temperaturanstieg einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es heute ab dem Nachmittag etwas Regen. Am späten Abend ist im Osten vereinzelt gefrierender Regen mit Glatteisbildung möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag kann es gebietsweise regnen bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad.

Am Freitag gibt es etwas Sprühregen und die Temperaturen steigen deutlich auf 12 bis 17 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Im Verlauf des Tages lockert es auf und die Sonne zeigt sich.

Bei etwa gleichbleibenden Temperaturen wird es dem DWD zufolge am Samstag bewölkt, aber trocken. Der Sonntag beginnt zunächst mit dichten Wolken bevor es aufklaren soll. Bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad und in Hochlagen der Rhön um die 8 Grad soll es bis zum Abend trocken bleiben.