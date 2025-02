Regen und Schnee in den kommenden Tagen in Hessen

Mit Regen, meist grauem Himmel und Schneefällen im Bergland geht die Woche in Hessen weiter. Im Tagesverlauf fällt verbreitet Regen, der am Nachmittag Richtung Osten abzieht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 10 Grad und bis zu 4 Grad auf der Wasserkuppe.

In der Nacht zum Donnerstag bildet sich stellenweise Nebel. Für die zweite Nachthälfte kündigt sich wieder Regen an, in höheren Lagen fällt Schnee und es besteht Glättegefahr auf den Straßen. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 0 Grad, im Bergland auf minus 1 Grad. Auch tagsüber regnet es gebietsweise bei Höchsttemperaturen von 6 bis 10 Grad, im Bergland rechnen die Meteorologen mit Schneefall, hier werden wieder um 4 Grad erreicht. Möglich sind auch Graupelschauer und einzelne Gewitter.

Ähnlich zeigt sich das Wetter in der Nacht zum Freitag mit Regenschauern in tieferen Lagen und Schnee im Bergland bei Tiefsttemperaturen zwischen 2 und minus 1 Grad. Auf den Straßen ist also wegen Glätte wieder Vorsicht geboten. Der Freitag geht mit Regenschauern und teils auch mit Schneefällen weiter bei Höchsttemperaturen von 6 bis 9 Grad und um 4 Grad im Bergland.