Sonniges Frühlingswetter in Hessen

Die Hessinnen und Hessen dürfen sich in den kommenden Tagen auf Sonne und steigende Temperaturen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Mittwoch sonnig bei Temperaturen zwischen acht und elf Grad. Die Nacht bleibt ebenfalls klar, allerdings sinken die Temperaturen auf frostige minus zwei bis minus sieben Grad.

Sonnig wird es laut DWD ebenfalls am Mittwoch. Dazu wird es noch wärmer, die Höchsttemperaturen steigen auf zwölf bis 16 Grad. Der Temperaturtrend hält nach Angaben der Meteorologen auch am Donnerstag an: Dann sollen es zwischen 15 und 19 Grad werden, allerdings teilweise wird es auch wolkig. Im Norden des Bundeslands kann es auch zu Regenschauern kommen. Besonders frühlingshaft wird der Freitag. Der Deutsche Wetterdienst sagt heiteres bis sonniges Wetter voraus - bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad.