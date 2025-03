Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen im Südwesten

Der Frühling setzt ein deutliches Zeichen in Baden-Württemberg. Die Sonne regiert nach Angaben der Meteorologen die kommenden Tage, es soll mild werden und trocken bleiben. Die Höchstwerte erreichen 8 Grad Celsius in Oberschwaben und bis 14 Grad am Neckar.

Und so soll es auch bis zum Wochenende bleiben - mit der Chance auf sogar leicht steigende Temperaturen, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter mitteilten. Am Donnerstag rechnen sie etwa mit frühlingshaften Temperaturen von bis zu 18 Grad.

Nachts bleibt es diese Woche laut der Vorhersage eher kalt und frostig, mit Tiefstwerten von bis zu minus 6 Grad Celsius. Autofahrer müssen daher aufpassen, die Straßen könnten glatt werden.