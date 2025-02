Wochenende in Hessen wird mild und wolkig

In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen mild und wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel heute zunächst stark bewölkt, vereinzelt kann es auch regnen und Nebel aufziehen. Im Tagesverlauf lockert es auf und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 17 Grad, in den höheren Lagen um 10 Grad.

Am Samstag bleibt es laut den Experten vom DWD wolkig bis heiter und niederschlagsfrei, jedoch ziehen im Laufe des Tages von Westen aus mehr Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, in den Hochlagen bleibt es mit etwa 9 Grad kühler. In der Nacht zum Sonntag wird es stark bewölkt. Vereinzelt kann es auch regnen und nebelig werden. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.

Am Sonntag beginnt der Tag zunächst stark bewölkt. Im Verlauf lockert es auf und es soll trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad, in den Hochlagen etwa 8 Grad. In der Nacht zum Montag zieht es wieder stärker zu, und im Nordwesten kann es zum Morgen hin etwas Regen geben. Die Tiefstwerte liegen dann laut DWD zwischen 7 und 3 Grad.