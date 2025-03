Wolken und oft einstellige Temperaturen in Hessen

In Hessen müssen sich die Menschen zum Ende der Woche auf Wolken und niedrige Temperaturen einstellen. Am Freitag regne es zunächst, danach gebe es viele Wolken und noch lokal überwiegend schwache Regenschauer, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen bekannt. In den Hochlagen schneie es auch. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten zwischen vier und acht Grad. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag sei es in Hessen wolkig bis stark bewölkt, jedoch meist trocken. Das Thermometer zeige maximal sechs bis neun Grad an. Der Wind sei mäßig und vor allem im Bergland zeitweise von starken Böen begleitet.

Am Sonntag sei es nur leicht bewölkt oder wolkig. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von sieben bis elf Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich im Bergland teils böig auffrische.