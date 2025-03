Bis zu 12 Grad und Sonne am Montag in Hessen

Die Menschen in Hessen können sich auf einen freundlichen Wochenstart freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag nach anfänglichem Nebel sonniges und trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 12 Grad - in Gipfellagen um die 7 Grad.

Auch am Dienstag wird es laut DWD nach Nebel in der Nacht und am Morgen meist sonnig oder heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad, auf der Wasserkuppe um 8 Grad. Der Mittwoch zeigt sich anfangs örtlich trüb, im Vormittagsverlauf kommt dann die Sonne öfter heraus. Es wird noch milder, bei 13 bis 15 Grad.