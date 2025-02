Meist grauer Wochenstart in Hessen

Die neue Woche in Hessen startet meist trocken, aber mit vielen Wolken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet erst am Nachmittag von Westen nach Osten ziehend leichten Regen. Im Süden Hessens bleibt es dagegen ganztägig trocken. Dazu bleibt es mit 10 bis 14 Grad mild, in Hochlagen sind 7 bis 11 Grad möglich. In der Nacht regnet es dann gebietsweise öfter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad.

Am Dienstag zeigt sich ein ähnliches Bild: Wolken und Regen. Mit 9 bis 12 Grad wird es zudem etwas kühler, in Hochlagen liegen die Werte bei 7 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Im höheren Bergland mischt sich dieser mitunter auch mit Schnee. Es wird wieder kälter: 4 bis 1 Grad.

Der Regen zieht sich dann am Mittwoch etwas zurück. Es lockert verbreitet auf und nur vereinzelt kommt laut DWD der ein oder andere Schauer herunter. Die Höchstwerte kommen auf 6 bis 10 Grad, auf der Wasserkuppe 4 Grad.