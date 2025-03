Wechselhaftes Wetter mit etwas kühleren Temperaturen

Nach den schönen Frühlingstagen wird es in Deutschland wieder wechselhaft und etwas kühler. Zum Wochenstart sind am Montag in der Mitte und im Süden auch Blitz und Donner möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Im Süden und in der Mitte gebe es am Wochenanfang viele Wolken und immer wieder Regenschauer. Wer die Sonne liebe, müsse in den Norden und vor allem an die See. Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge zwischen 10 und 18 Grad.

Der Dienstag bringe im Süden erneut einzelne Schauer und auch im Norden komme - meist leichter - Regen auf. Die Temperaturen blieben zunächst stabil.

Auch der Mittwoch bringe Regen und es werde etwas kühler. In der Mitte gebe es gebietsweise Niederschläge. Im Westen und Norden werden es später dann freundlicher und es bleibe trocken. Schlechter sind die Aussichten im Süden und Südosten. Dort wird es den Meteorologen zufolge stark bewölkt und es gibt Regen und Schauer. Die Temperaturen steigen nur noch auf 10 bis 15 Grad.