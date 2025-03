Bestes Ausflugswetter mit Sonne und fast 20 Grad

Fast 20 Grad und viel Sonnenschein sind für dieses Wochenende in Hessen vorhergesagt. «Ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Südosteuropa sorgt für ruhiges und frühlingshaftes Wetter», teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Am Samstag nutzten zahlreiche Menschen das Ausflugswetter. Am Main in Frankfurt waren viele Bänke besetzt, Spaziergänger und Jogger zogen ihre Runden. 16 bis 19 Grad erwartete der DWD, für das Bergland waren 14 Grad vorhergesagt. Am Sonntag sollen es noch einmal 15 bis 19 Grad werden. Heiter bis wolkig und niederschlagsfrei lautet die Vorhersage.

«Optimal also für einen ausgedehnten Spaziergang oder einer Radtour in der aus dem Winterschlaf erwachenden Natur», wie DWD-Meteorologe Nico Bauer vorschlug. Nachts kühlt es ab auf plus eins bis minus drei Grad, in höheren Lagen bleibt es mit plus fünf Grad etwas milder.

Am Montag verdichten sich die Wolken

In der neuen Woche ändert sich das Wetter. Der Montag beginnt der Vorhersage zufolge heiter bis wolkig. Zum Abend verdichten sich die Wolken, im Südwesten ist leichter Regen möglich. Mit 13 bis 16 Grad ist es kühler, im höheren Bergland bleibt es bei 11 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf fünf bis null Grad ab.

Wolkig bis stark bewölkt ist es laut DWD am Dienstag, zeitweise regnet es. Die Temperaturen steigen nur noch auf 9 bis 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kann es bei plus drei bis minus einem Grad regnen, in Hochlagen kann der Niederschlag der Vorhersage zufolge sogar mit Schnee vermischt sein.