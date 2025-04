Bis zu 23 Grad und Sonnenschein am Freitag

Der Frühling zeigt sich in den nächsten Tagen wieder von seiner besten Seite: Im Land wird es warm und sonnig. Der Dienstag ist jedoch vorerst noch bewölkt und an einigen Orten regnerisch.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schon auf bis zu 18 Grad. Der Tag startet mit einer hochnebelartigen Bewölkung, ist dann aber meist heiter und trocken. Es wird windig. Im Bergland ist dabei Vorsicht geboten: Auf der Hornisgrinde werden orkanartige Böen erwartet.

Am Donnerstag heißt es dann Sonnenbrille mitnehmen. Nur einige Quellwolken sollen am Himmel zu sehen sein. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 21 Grad. Ähnlich sonnig und frühlingshaft warm wird es am Freitag. Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad werden vom DWD vorhergesagt.