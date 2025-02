Sonne am Tag und Frost in der Nacht

Sonne am Tag, Frost in der Nacht: Ein Winterhoch mit Schwerpunkt über Nordostdeutschland schickt trocken-kalte Festlandsluft nach Hessen. Regen oder Schnee fallen vorerst nicht in der neuen Woche, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Nach einem kühlen Montag mit Höchstwerten zwischen 1 und 4 Grad sinken die Temperaturen in der Nacht auf Dienstag bis auf -6 bis -8 Grad, hoch oben in den Mittelgebirgen sogar auf bis zu -10 Grad. Für Dienstag sagt der DWD ähnliches Wetter mit Sonnenschein und Nachtfrost für Hessen voraus.

Glatteisgefahr am Donnerstagmorgen

Am Mittwoch steigen die Temperaturen geringfügig auf 3 bis 5 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ziehen Wolken auf. Es kann regnen, auf den noch kalten Böden mit Glatteisgefahr, auch am Donnerstagmorgen. Tagsüber erwärmt sich Hessen dann etwas – die Temperaturen erreichen 5 bis 9 Grad.