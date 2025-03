Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Bereich

In Hessen können sich die Menschen in den nächsten Tagen auf Sonne und frühlingshafte Temperaturen freuen. Im Tagesverlauf sei es sonnig und bei Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad sehr mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regnen solle es nicht. Dazu gehe ein nur schwacher Wind.

Am Freitag sei es in Hessen heiter bis sonnig, es bleibe weiter trocken. Das Thermometer zeige maximal 16 bis 19 Grad an. Der Wind sei erneut schwach. So bleibe es auch zum Ende der Woche: Am Samstag lägen die Werte bei maximal 16 bis 18 Grad, am Sonntag bei maximal 14 bis 18 Grad. Es wehe ein schwacher, teilweise auch mäßiger Wind.