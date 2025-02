Trübes und nasses Wetter in Hessen

Die Menschen in Hessen müssen sich zum Ende der Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. Im Tagesverlauf sei es überwiegend bedeckt, immer wieder seien Schauer möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch einzelne Gewitter sind demnach möglich. In höheren Lagen seien außerdem Schnee und Glätte zu erwarten. Ab dem Abend ziehen die Niederschläge langsam ab. Die Temperaturen erreichen 4 bis 7 Grad, in Hochlagen um 2 Grad.

Auch am Samstag wird das Wetter dem DWD zufolge trüb. Gebietsweise sei etwas Sprühregen möglich, über den Tag bleibe es aber meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad, im Bergland etwas niedriger. Am Sonntag wird es laut Vorhersage deutlich freundlicher: Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, es bleibt trocken. Auch die Sonne zeigt sich häufiger.