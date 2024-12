WhatsApp und Instagram down? Meta gibt Entwarnung

Waren WhatsApp und Instagram am Mittwochabend down? Offenbar war es gestern beim Messenger-Dienst WhatsApp und bei den Sozialen Netzwerken Instagram und Facebook zu massiven Störungen gekommen. Beim deutschen Portal allestörungen.de gingen zwischen etwa 19.30 Uhr und 21 Uhr zehntausende Fehlermeldungen ein. Auch nachdem die Probleme gegen 21.30 Uhr zunächst nachgelassen hatten, waren nicht alle Dienste sofort wieder aktiv. Am Donnerstagmorgen sind die Störungen aber offenbar behoben.

War WhatsApp-Down? Unternehmen bestätigt Störung

Bei Stichproben innerhalb unserer Redaktion traten Probleme auf. Mehrere Nachrichten konnten laut WhatsApp-Statusbericht nicht abgesendet oder empfangen werden. Whatsapp-Web für die Messenger-Nutzung am PC war am Mittwochabend zumindest für uns nicht zu öffnen.

Auf Instagram funktionierte das Posten von Beiträgen und Kommentaren nicht, auch der Login war kaum mehr möglich, berichtet eine Nutzerin aus dem Allgäu. Außerhalb der App lud die Homepage langsam. Auch schien teils der Login und das Posten von Beiträgen auf Facebook gestört.

Auf X (früher Twitter) reagierte der Unternehmensaccount von Whatsapp am Mittwochabend: „We’re aware of some issues accessing WhatsApp. We’re actively working on a solution and starting to see a return to normal for most people. We expect things to be back to normal shortly.“

Probleme bei WhatsApp am Mittwochabend: Tausende Nutzer melden Störungen

Übersetzt: "Uns sind einige Probleme beim Zugriff auf WhatsApp bekannt. Wir arbeiten aktiv an einer Lösung. Wir gehen davon aus, dass sich die Dinge in Kürze wieder normalisieren werden.“ Auch Instagram meldete sich gegen 20 Uhr auf X. Man arbeite an den technischen Problemen. Gegen 0 Uhr gab es auf den X-Kanälen von Meta Entwarnung.

Die Probleme bei den Meta-Diensten Whatsapp, Instagram und Facebook scheinen weltweit oder zumindest nicht nur in Deutschland zu herrschen, berichtet der Branchendienst heise.de. In den USA soll Facebook eine Meldung anzeigen, dass Meta an der Lösung arbeitet. Informationen zur Ursache gibt es derzeit nicht. Auch auf reddit, X und Bluesky häufen sich demnach Posts über die Störungen.

Whatsapp, Instagram, Facebook - das ist Meta

Der weltweit beliebteste Messenger Whatsapp sowie die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram gehören alle zum selben Konzern. Der Meta Platforms, Inc. Gründer und CEO ist der New Yorker Tech-Unternehmer Mark Zuckerberg. Sein geschätztes Vermögen beträgt laut Forbes-Liste 2024 etwa 162 Milliarden US-Dollar.