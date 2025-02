«Der Staatsanwalt» verabschiedet sich

Vier neue Fälle beschäftigen Oberstaatsanwalt Bernd Reuther. Es sollen seine letzten Fälle werden, wie das ZDF und Hauptdarsteller Rainer Hunold ankündigten. Die Ermittlungen führen den TV-Juristen unter anderem in eine Autowerkstatt, zu zwei verfeindeten Winzerfamilien in den Rheingau sowie hinter die Kulissen eines angesagten Wellness-Unternehmens.

Auftakt zur 20. Staffel von «Der Staatsanwalt» ist am Freitag (28. Februar) um 20.15 Uhr im Zweiten. Die erste Folge mit dem Untertitel «Der Tod hat Vorfahrt» ist bereits in der Mediathek abrufbar.

Ohne Hunold kaum vorstellbar

2005 ging die Krimireihe an den Start. Mit einem Staatsanwalt als Protagonist brachte sie Abwechslung in die Vielzahl an Serien im deutschen Fernsehen rund um Polizisten, Anwälte oder Richter. Rainer Hunold («Ein Fall für zwei») prägte die Rolle als besonnener Ermittler im Dauereinsatz, der gern auch mal auf eigene Faust Recherchen unternimmt. Ohne Hunold wäre die Serie kaum vorstellbar.

Wie das ZDF mitteilte, war es der 75-Jährige selbst, der mit dem Wunsch an den Sender und die Produktion herantrat, 2024 die letzten Folgen als «Staatsanwalt» zu drehen.

Für das Finale kam unter der Regie von Susanne Boeing und Johannes Grieser das bewährte Team zusammen: neben Hunold ist Anika Baumann als Hauptkommissarin Julia Schröder dabei, Jannik Mioducki als Oberkommissar Alexander Witte, Heinrich Schafmeister als Imbiss-Betreiber Stefan Schiller und Astrid Posner als Rechtsmedizinerin Dr. Judith Engel.

Stars in Episodenrollen

In Episodenrollen stehen beliebte Fernsehgesichter wie Leslie Malton, Hans-Werner Meyer, Tessa Mittelstaedt, Uwe Preuss, Timur Bartels und Robin Sondermann vor der Kamera.

Zum Auftakt in der Folge «Der Tod hat Vorfahrt» wird die Bürokraft Sofia Nikova in ihrer Wohnung bestohlen und vergiftet. Oberstaatsanwalt Reuther leitet die Mordermittlung der Kommissare Julia Schröder und Alexander Witte. Nikova im Büro einer Wiesbadener Autowerkstatt gearbeitet. Sie war in letzter Zeit anscheinend in mehrere Autounfälle verwickelt und kassierte jeweils hohe Versicherungssummen.

Raoul Bender, der Inhaber der Autowerkstatt, ist ähnlich undurchsichtig wie der Kfz-Sachverständige Lorenz Will, der nach Sofia Nikovas Unfallschäden jeweils die Gutachten erstellt hat. Will ist auffällig wortkarg gegenüber Reuther. Weiß er womöglich mehr über den Tod von Nikova, als er zugeben will? Bernd Reuther kommt einem tödlichen Unfall auf die Spur.

Für Rainer Hunold war sein Abschied ein persönliches Anliegen, wie das ZDF mitteilte: «Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe», sagte er. «Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen.»