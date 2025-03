So stellt man die Uhr richtig auf Sommerzeit um

Die Zeitumstellung 2024 auf Sommerzeit steht heute an. Wann und wie muss die Uhr umgestellt werden? Hier gibt es alle Infos.

Wann ist 2025 Zeitumstellung auf Sommerzeit?

Zeitumstellung auf Sommerzeit ist nächste Woche am Sonntag, 30. März.

Wie wird die Uhr im März heute auf Sommerzeit umgestellt - eine Stunde vor oder eine Stunde zurück?

Tatsächlich wird die Uhr heute um eine Stunde vorgestellt, also von 2 Uhr auf 3 Uhr. Das bedeutet,

Wir können theoretisch eine Stunde weniger schlafen - auch wenn das am langen Osterwochenende eher nicht so ins Gewicht fällt.

Die Sonne geht gefühlt morgens später auf.

Abends ist es gefühlt eine Stunde später dunkel.

Warum gibt es die Zeitumstellung auf Sommerzeit überhaupt?

Die Sommerzeit wurde zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg eingeführt, um die Arbeitskraft besser ausnutzen zu können. Nach Jahrzehnten Pause gab es dann 1980 vor dem Hintergrund der Ölkrise die nächste Einführung der Zeitumstellung, die 1996 in Europa vereinheitlicht wurde - und bis heute anhält. Man glaubte nämlich, dass man durch die Zeitumstellung Energie sparen könnte - ein Trugschluss.

Sollte die Zeitumstellung nicht abgeschafft werden?

Doch. Im Jahr 2018 hatte sich das Europäische Parlament darauf geeinigt, im Herbst 2021 ein letztes Mal an der Uhr zu drehen und die Zeitumstellung abzuschaffen. Doch im Europäischen Rat, wo die Mitgliedsstaaten über die nächsten Schritte abstimmen müssten, will sich aktuell keiner mehr mit dem Vorhaben befassen. Die EU hat die Zeitumstellung auf der Prioritätenliste deutlich abgestuft – durch die Corona-Krise dürfte sie noch weiter nach unten wandern.

Welche Folgen kann die Zeitumstellung für den Körper haben?

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin weist schon länger darauf hin, dass die Zeitumstellung körperliche Probleme machen kann, etwa "neben Leistungs- und Konzentrationsschwierigkeit eine vermehrte Unfall- und Fehlerhäufigkeit". Das betrifft vor allem die Umstellung auf Sommerzeit im Frühjahr. "Die Rückumstellung auf die Winterzeit ist für die meisten Personen deutlich besser kompensierbar, da zumindest das Schlafdefizit vermieden wird."

Stellt sich das Smartphone heute automatisch auf Sommerzeit 2025 um?

In der Regel stellt sich das Smartphone in der Nacht automatisch auf die Winterzeit um, ebenso Computer, die mit dem Internet verbunden sind, und Funkuhren. Wer seine Datenschutzeinstellungen im Smartphone oder am Rechner verändert hat, sollte die automatische Synchronisation der Uhr aber besser nochmal prüfen.