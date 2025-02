Betrunkener Busfahrer wird aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei hat in Tuttlingen einen Busfahrer mit einem Atemalkoholwert von zwei Promille aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hätten die Beamten bei einer kurzen Hinterherfahrt gesehen, dass der 41-jährige Fahrer eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die Beamten hielten den Bus am Vorplatz des dortigen Bahnhofs an, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der hohe Promillewert wurde bei einem Atemalkoholtest festgestellt. Der Busfahrer musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Im Bus hatten sich zum Zeitpunkt der Kontrolle vier Fahrgäste befunden. Das Fahrzeug blieb nach der Kontrolle am Donnerstag zunächst am Bahnhof stehen und wurde schließlich vom Busunternehmen entfernt.