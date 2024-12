Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1: Wofür kann man ihn einsetzen?

Wer in Deutschland zum Pflegefall wird, ist in der Regel durch die Pflegeversicherung abgesichert, kann einen Pflegegrad beantragen und diverse Pflegeleistungen erhalten. Was Pflegebedürftigen zusteht, hängt mitunter von ihrer Pflegesituation sowie ihrem Pflegegrad ab. So erhalten Pflegebedürftige mit Pflegegrad 5 oftmals höhere Leistungsbeträge als mit Pflegegrad 2.

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 – sie machen dem Statistischen Bundesamt zufolge etwa 13,4 Prozent der rund fünf Millionen Pflegebedürftigen aus – sind meist noch recht selbstständig und haben daher auf bestimmte Leistungen der Pflegeversicherung noch keinen Anspruch. Pflegegeld, Pflegesachleistungen sowie die vollstationäre Pflege stehen Pflegebedürftigen etwa erst ab Pflegegrad 2 zu. In diesem Zusammenhang kann der Entlastungsbetrag mit Pflegegrad 1 zum Teil anders eingesetzt werden als mit den restlichen Pflegegraden. Was genau gilt, lesen Sie hier.

Entlastungsbetrag in der Pflege: Was ist das?

Der Entlastungsbetrag ist eine Leistung der Pflegeversicherung, die laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege zusteht. Sie ist zur Entlastung pflegender Angehöriger sowie zur Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit pflegebedürftiger Personen gedacht.

Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 131 Euro (2024: 125 Euro) im Monat – also insgesamt bis zu 1572 Euro im Jahr – besteht von Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 gleichermaßen. Wird der Betrag in einem Monat nicht voll ausgeschöpft, kann er von Monat zu Monat übertragen werden. Restbeträge, die am Ende des Jahres übrig sind, können noch bis 30. Juni des Folgejahres genutzt werden.

Dabei ist der Entlastungsbetrag zweckgebunden einzusetzen und dient dem BMG zufolge der Erstattung von Aufwendungen für:

Leistungen der Tages- oder Nachtpflege

Leistungen der Kurzzeitpflege

Leistungen von ambulanten Pflegediensten

Leistungen zur Unterstützung im Alltag nach Landesrecht

Übrigens: Die Leistungen der Pflegeversicherung steigen zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent. Davon ist auch der Entlastungsbetrag betroffen. Pflegebedürftigen steht also mehr Geld für die Pflege zur Verfügung.

Entlastungsbetrag mit Pflegegrad 1: Wofür kann man ihn einsetzen?

Anspruch auf den Entlastungsbetrag besteht für Pflegebedürftige aller Pflegegrade, die zu Hause gepflegt werden. Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 gelten jedoch einige Sonderregeln für den Einsatz der Leistung:

Tages- oder Nachtpflege: Werden Pflegebedürftige tagsüber oder nachts stationär in einer Pflegeeinrichtung betreut, spricht man von teilstationärer Pflege. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können dafür die Pflegekassen-Leistung der Tages- oder Nachtpflege nutzen und erhalten 2025 laut dem Bundesverwaltungsamt je nach Pflegegrad zwischen 721 Euro und 2085 Euro pro Monat (2024: 689 Euro bis 1995 Euro). Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch auf die Leistung und können lediglich den Entlastungsbetrag für die teilstationäre Pflege nutzen.

Kurzzeitpflege: Auch für Kurzzeitpflege werden Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 von der Pflegekasse unterstützt. Für die Pflegekosten stehen 2025 laut dem Bundesverwaltungsamt für bis zu acht Wochen im Jahr bis zu 1854 Euro (2024: 1774 Euro) zur Verfügung. Der Eigenanteil für Unterkunfts-, Verpflegungs- sowie Investitionskosten ist allerdings nicht abgedeckt. Hierfür kann der Entlastungsbetrag genutzt werden. Da mit Pflegegrad 1 kein Anspruch auf das Budget der Kurzzeitpflege besteht, können sie den Entlastungsbetrag laut dem Pflegeportal pflege.de für die gesamten Kosten nutzen.

Leistungen von ambulanten Pflegediensten: Der Entlastungsbetrag kann laut dem BMG nur teilweise für Leistungen ambulanter Pflegedienste genutzt werden – zumindest betrifft das Pflegebedürftige mit den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5. Sie können nur Ausgaben für pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung erstattet bekommen. Nur Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 können den Entlastungsbetrag zusätzlich für körperbezogene Pflegemaßnahmen einsetzen. Sie haben nämlich keinen Anspruch auf Pflegesachleistungen, die diesen Bereich abdecken würden.

Leistungen zur Unterstützung im Alltag: Die Leistungen zur Unterstützung im Alltag sind von Bundesland zu Bundesland nach § 45a SGB XI anders geregelt. Hierbei handelt es sich laut pflege.de in der Regel um Betreuungsangebote, Unterstützungsangebote für Pflegende sowie Angebote zur Entlastung im Alltag für Pflegebedürftige. Für diese kann der Entlastungsbetrag laut dem BMG von allen Pflegegraden gleichermaßen eingesetzt werden.