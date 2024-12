Mit Pflegegrad 5 zu Hause gepflegt: Wie viele Pflegebedürftige machen das?

Kombinationsleistung

: Wie hoch die Kombinationsleistung ausfällt, hängt laut dem BMG damit zusammen, in welchem Umfang die Pflegesachleistungen in dem jeweiligen Monat bereits in Anspruch genommen wurden. Das Pflegegeld wird entsprechend vermindert und anteilig gezahlt. Wurden die Pflegesachleistungen zum Beispiel zu 80 Prozent in Anspruch genommen, wird das

Pflegegeld anteilig

zu 20 Prozent gezahlt. Also: (2299 Euro x 0,8) + (990 Euro x 0,2) = 2037,20 Euro.