Pflege 2025: Wie viele Pflegebedürftige könnte es in Deutschland geben?

In Deutschland leben rund fünf Millionen pflegebedürftige Menschen. Das geht aus der aktuellen Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes hervor. Allerdings stammen die Zahlen aus dem Jahr 2021. Neue Zahlen - dann aus dem Jahr 2023 - sollen Ende 2024 veröffentlicht werden. Ganz aktuell sind die genannten Werte also nicht. Das Statistische Bundesamt hat aber auch eine Vorausberechnung bis 2070 veröffentlicht, die auch mögliche Zahlen für das kommende Jahr zeigt. Wie viele Pflegebedürftige demnach 2025 voraussichtlich in Deutschland leben werden, lesen Sie hier.

Übrigens: Die Pflege in Deutschland mutiert mehr und mehr zum Problemkind. Zuletzt wurde in den Medien über erhebliche Finanzierungslücken und eine mögliche Zahlungsunfähigkeit der Pflegekasse spekuliert. Pflegende Angehörige und Pflegekräfte sind überlastet. Zudem herrscht bei steigenden Pflegefallzahlen Personalmangel. Dem Statistischen Bundesamt zufolge könnten bis 2049 zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen.

Pflegevorausberechnung: Welche Zahlen gibt es für 2025?

Für die Pflegevorausberechnung hat das Statistische Bundesamt eigenen Angaben zufolge Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung sowie den Pflegequoten kombiniert. Dabei handelt es sich nicht um genaue Vorhersagen, sondern um mögliche Szenarien, die auf Schätzungen zu Geburtenraten, Lebenserwartung sowie Migration basieren.

Insgesamt gibt es in der Pflegevorausberechnung mehrere Szenarien, die verschieden stark ausgeprägte demografische Veränderungen berücksichtigen. Um die zukünftige Entwicklung der Pflegequoten zu berechnen, wurden aber nur zwei Ansätze verfolgt:

Status-quo-Variante : Es wird angenommen, dass sich die Bedingungen in der Pflege nicht verändern. Die Pflegequoten nach Alter und Geschlecht bleiben bei dieser Variante also stabil.

Variante mit befristet steigenden Pflegequoten : Es wird angenommen, dass die Pflegequoten sich erst ab 2027 stabilisieren. Hintergrund sind die Auswirkungen des 2017 angepassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs , nach dem Menschen schon früher einen Pflegegrad bekommen können.

In der Pflegevorausberechnung wird Pflegegrad 1 laut dem Statistischen Bundesamt außerdem gesondert betrachtet, da Betroffene in der Regel keinen Anspruch auf Leistungen im Pflegeheim, von ambulanten Pflegediensten oder auf Pflegegeld haben. Geht es um die Art der Pflege, wurde Pflegegrad 1 daher als „Restgröße“ berechnet.

Pflege 2025: Wie viele Pflegebedürftige könnte es in Deutschland geben?

In der Pflegestatistik 2021 wird die Zahl der Pflegebedürftigen mit 4.961.146 - also rund 5,0 Millionen - angegeben. So teilen sie sich auf die verschiedenen Versorgungsarten auf:

Dass diese Zahlen bis 2025 steigen, ist bereits klar. Anhand der zwei Ansätze zur Vorausberechnung gibt das Statistische Bundesamt je nach Variante andere Zahlen an. So könnten mit der Status-quo-Variante zum Stichtag am 31. Dezember 2025 zwischen 5.172.000 und 5.237.000 pflegebedürftige Menschen in Deutschland leben - also rund 5,2 Millionen Pflegebedürftige. Mit der Annahme, dass die Pflegequoten sich erst 2027 stabilisieren, könnten es 5.719.000 bis 5.788.000 Pflegebedürftige sein - also rund 5,8 Millionen. Im Vergleich zu 2021 wäre das eine Steigerung um rund 200.000 bis 800.000 Pflegebedürftige.

So könnten sich die Pflegebedürftigen laut der Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes auf die verschiedenen Versorgungsarten im Jahr 2025 aufteilen:

Pflege durch Angehörige:

Versorgung durch ambulante Pflegedienste:

Versorgung im Pflegeheim:

Menschen mit Pflegegrad 1:

In der Vorausberechnung zeigt sich, dass insbesondere in der Pflege durch Angehörige mit einer deutlichen Zunahme gerechnet wird. Aber auch Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 könnten im Modell mit bis 2027 steigenden Pflegequoten einen deutlichen Sprung machen. Für die Pflege im Pflegeheim sehen beide Rechnungsansätze rund 0,8 Millionen Pflegebedürftige im Jahr 2025. Das entspricht in etwa der Zahl aus 2021.

So würden sich die Pflegebedürftigen im Jahr 2025 auf die verschiedenen Versorgungsarten im Vergleich zu 2021 anteilig verteilen. Für die Berechnung der Prozentsätze wurden die Ergebnisse aus der Status-quo-Variante und der Vorausberechnung mit steigenden Pflegequoten auf Millionen (Mio.) gerundet:

Versorgungsart 2021 2025 - Status quo 2025 - steigende Pflegequote Insgesamt 5,0 Mio. (100 %) 5,2 Mio. (100 %) 5,8 Mio. (100 %) Angehörige 2,6 Mio. (51,5 %) 2,7 Mio. (51,9 %) 3,0 Mio. (51,7 %) Pflegedienst 1,0 Mio. (21,1 %) 1,1 Mio. (21,2 %) 1,2 Mio. (20,7 %) Pflegeheim 0,8 Mio. (16,0 %) 0,8 Mio. (15,4 %) 0,8 Mio. (13,8 %) Pflegegrad 1 0,6 Mio. (11,4 %) 0,6 Mio. (11,5 %) 0,8 Mio. (13,8 %)

Hier zeigt sich, dass die Verteilung der Pflegebedürftigen auf die einzelnen Versorgungsarten im kommenden Jahr unabhängig vom Rechnungsmodell mit der Verteilung im Jahr 2021 vergleichbar bleiben könnte.