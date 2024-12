TVAöD Pflege 2024: Wie viel Geld bekommen Auszubildende?

Auszubildende nach § 1 Abs. 1 Buchst. b TVAöD: In die erste Gruppe fallen Pflegeschülerinnen und -schüler, Erzieherinnen, Heilerziehungspfleger, Entbindungspflegerinnen sowie Auszubildende nach dem Notfallsanitätergesetz.

Auszubildende nach § 1 Abs. 1 Buchst. c TVAöD: In die zweite Gruppe fallen Auszubildende in medizinisch-technischen Berufen, Orthopädistinnen, Logopäden, Diätassistentinnen sowie therapeutische Berufe.