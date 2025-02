Gottesdienst für Betroffene des Münchner Anschlags

Für Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte des Anschlags in München wird es am Montag im Liebfrauendom einen Gottesdienst geben. Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, und der evangelisch-lutherischen Landesbischof Christian Kopp werden den ökumenischen Gottesdienst leiten, wie das Erzbischöfliche Ordinariat mitteilte.

Auch weitere Vertreter der christlichen Kirchen, der muslimischen sowie der jüdischen Gemeinde sollen daran teilnehmen. Der Gottesdienst um 18.00 Uhr soll im Internet live übertragen werden.

Die Erzdiözese habe die Pfarreien im Erzbistum eingeladen, in den Gottesdiensten an diesem Wochenende besonders für die Betroffenen des Anschlags sowie für alle Opfer von Terror und Gewalt zu beten, teilte die Erzdiözese weiter mit. Zudem sei im Münchner Dom eine gesonderte Möglichkeit geschaffen worden, Fürbitten im Gedenken an die Betroffenen und ihre Angehörigen zu notieren.