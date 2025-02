Scholz legt Rose am Anschlagsort nieder

Zwei Tage nach dem Anschlag auf einen Demonstrationszug hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Ort des Geschehens in München eine weiße Rose abgelegt. Danach traf er sich mit Rettungs- und Einsatzkräften, um ihnen zu danken. Begleitet wurde der Bundeskanzler von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bundesjustizminister Volker Wissing (parteilos). Scholz zeigt sich am Anschlagsort betroffen. Zuvor hatte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen.

Ein 24-Jähriger war am Donnerstag in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren. Dabei wurden mindestens 39 Menschen verletzt, einige davon schwer.