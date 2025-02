Schussvorrichtung selbst gebaut - Mann schwer verletzt

Ein 28-Jähriger hat sich beim Einsatz eines selbst gebauten Schussapparats schwer verletzt. Der Mann hantierte mit dem Gerät auf einem Sportplatz in Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), wie die Polizei mitteilte. Die Vorrichtung funktionierte demnach aber nicht wie gewünscht.

Statt einen Gegenstand nach vorn zu schießen, habe sich der Druck nach ersten Erkenntnissen nach hinten entladen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauerten aber an. Der Schütze sei ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Den Schussapparat könne man sich «wie so eine Art Kartoffelkanone vorstellen», erklärte ein Polizeisprecher. Als Kartoffelkanonen werden meist Schusswaffen der Marke Eigenbau bezeichnet, mit denen verschiedene Gegenstände - in manchen Fällen auch Kartoffeln - zum Beispiel mit Druckluft oder einer Gasladung aus einem Rohr abgeschossen werden können. Womit das Gerät in diesem Fall geladen war, konnte die Polizei noch nicht sagen.