Luke Hoß (23) ist der jüngste Bundestags-Abgeordnete

Ein Linker aus Niederbayern ist der jüngste Abgeordnete des neu gewählten Bundestags. Wie die Parlamentsverwaltung mitteilte, wurde der 23-jährige Luke Hoß aus dem Wahlkreis Passau auf Platz vier der Landesliste der Partei Die Linke gewählt - dank der unerwartet hohen Zweitstimmenanteile bundesweit und in Bayern.

Auch die jüngste Abgeordnete sitzt demnach bei den Linken: Fraktionskollegin Zada Salihović ist laut Bundestag 24 Jahre alt und zieht über die Landesliste Sachsen ein. Zum Vergleich: Ältester Abgeordneter ist der Ehrenvorsitzende der AfD-Fraktion, Alexander Gauland, mit 84 Jahren.

Jura-Student will großen Teil seines Gehalts spenden

Im Wahlkampf hatte Jura-Student Hoß angekündigt, alles an Abgeordnetengehalt, was über 2.500 Euro hinausgeht, zu spenden - entweder an die eigene Partei oder soziale Initiativen und Menschen mit finanziellen Problemen. In die Partei Die Linke eingetreten war er nach eigenen Angaben erst im Jahr 2023.

Statt Skiurlaub habe es in seiner Kindheit mit Bruder und alleinerziehender Mutter «gebrauchte Schuhe fürs Fußballtraining und Angst vor neuen Rechnungen im Briefkasten» gegeben, schreibt Hoß auf seiner Webseite. «Ich weiß, das ist die Realität von ganz vielen Menschen in Deutschland.»