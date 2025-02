BSW-Landeschefin spricht von fulminantem Ergebnis

Die Landeschefin des BSW in Baden-Württemberg, Jessica Tatti, sieht in dem Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl ein «fulminantes Ergebnis». «Keine Partei hat es je geschafft, bei der ersten Bundestagswahl in den Bundestag einzuziehen», sagte Tatti der Deutschen Presse-Agentur.

Ob das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Bundestag einziehen wird, ist aber noch unsicher. In Hochrechnungen von ARD und ZDF lag die Partei knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde oder genau darauf. «Wir sind erstmal zuversichtlich, dass es noch reicht», sagte Tatti. In Baden-Württemberg kam das BSW ersten Hochrechnungen zufolge auf vier 4,0 Prozent.

Auch wenn der Einzug nicht klappen sollte, sieht Tatti die Existenz des BSW nicht in Gefahr. Es geben auch weiterhin eine Leerstelle im Parteiensystem, die das Bündnis besetze, so Tatti. «Es wird in irgendeiner Form weitergehen.»