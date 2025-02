Ministerpräsident Kretschmann hat in Sigmaringen gewählt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seine Stimmen für die Bundestagswahl abgegeben. Der 76-Jährige wählte kurz vor Mittag im Sigmaringer Ortsteil Laiz. Begleitet wurde er unter anderem von seiner Frau Gerlinde und seinem Sohn Johannes. Letzterer war kurz vor Ende der Wahlperiode als Nachrücker für seine verstorbene Parteikollegin Stephanie Aeffner in den Bundestag eingezogen. Bei der Wahl tritt er aber nicht an.

Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts sind im Südwesten rund 7,6 Millionen Menschen wahlberechtigt. Unter ihnen sind demzufolge auch rund 320.000 potenzielle Erstwählerinnen und Erstwähler, die seit der letzten Bundestagswahl volljährig geworden sind. Sie können ihre Stimmen noch bis 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben - oder wählten bereits vorab per Brief.

Auf den Wahlzetteln der 38 Wahlkreise im Südwesten stehen nach Angaben der Landeswahlleiterin insgesamt 526 Kandidatinnen und Kandidaten.