Roulette im Netz - Baden-Württemberg erlaubt Online-Kasinos

Roulette, Blackjack oder andere Spiele aus dem Kasino können Menschen aus Baden-Württemberg künftig auch legal im Internet spielen. Einer entsprechenden Änderung des Landesglücksspielgesetzes stimmte der Landtag in Stuttgart mehrheitlich zu.

Damit wolle man ein Angebot zum Spielen im Netz schaffen, es aber gleichzeitig mit Sicherungen ausstatten, sodass Glücksspiel ein Freizeitvergnügen bleibe und nicht den Einstieg in einen Abstieg darstelle, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Landtag. Die Bürger sollten nicht auf illegale Angebote angewiesen sein. Das legale Angebot solle möglichst rasch zur Verfügung stehen, so Strobl.

Das Gesetz sieht ein Monopol vor, es soll nach Angaben des Innenministeriums nur die Staatliche Toto-Lotto GmbH ein Online-Kasino anbieten dürfen. Für diese Regelung habe man sich entschieden, weil die Erfahrung zeige, dass ein verlässliches staatliches Unternehmen die größte Sicherheit biete, dass Spielerschutz und Jugendschutz eingehalten würden, so Strobl.

Nur für Spieler aus dem Südwesten gedacht

Nach Angaben des Innenministeriums richtet sich das Angebot nur an Spieler, die in Baden-Württemberg leben. Sie müssen auch ihren Wohnsitz hinterlegen.

Neben der Zulassung eines Online-Kasinos sieht das Gesetz auch mehr Kontrollen für Wettbüros und Spielhallen vor. Dafür richtet das Land eine Kontrollgruppe beim Regierungspräsidium Karlsruhe ein. Die 13 Bediensteten sollen dann die Kommunen bei Kontrollen unterstützen.

Die Frage sei, ob diese wenigen Stellen in der Lage seien, das Kontrolldefizit beim Glücksspiel aufzuholen, kritisierte SPD-Innenexperte Sascha Binder. «Ich habe da meine Zweifel.» Der FDP-Abgeordnete Daniel Karrais kritisierte, dass Online-Kasinos künftig nicht mehreren Anbietern erlaubt sind. «Ich glaube, in Wahrheit hat man sich für die Monopollösung für das Online-Glücksspiel entschieden, weil das Land da den maximalen Gewinn herausholen kann, was bei einer Konzessionsvergabe nicht der Fall wäre», sagte Karrais.